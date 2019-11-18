В Тюмени спасли мужчину, отравившегося выхлопными газами в гараже

В Тюмени мужчину без сознания нашел прохожий возле гаража. Как оказалось, пострадавший отравился выхлопными газами. Мужчина вовремя почувствовал, что оказался в смертельной опасности, и смог выбраться на воздух.

Скорую помощь вызвал очевидец. Прибывшие медики оценили состояние 29-летнего пациента как средней степени тяжести и провели ингаляцию кислородом через маску. Мужчину доставили в больницу и оказали всю необходимую медицинскую помощь.

По словам медиков скорой помощи, ремонтировать машину с включенным двигателем в гараже смертельно опасно, даже если ворота нараспашку и есть вентиляция.

"Счет идет не на минуты, а на секунды — два-три вдоха и человек уже не может осознавать и контролировать свое состояние. Еще несколько вдохов и он теряет пространственную ориентацию, выйти самостоятельно не может, падает и продолжает дышать. Если пострадавшего спасли, позже может развиться токсический отек мозга, кома, и как исход – инвалидизация, в худшем случае — смерть", — рассказывает врач скорой медицинской помощи Олег Нестеров.

При обнаружении пострадавшего внутри гаража в первую очередь необходимо открыть ворота, заглушить двигатель и только после этого вытаскивать его на свежий воздух.