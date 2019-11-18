Тюменка лишилась денег, решив получить компенсацию за лекарства

У жительницы Тюмени мошенники выманили более 100 тыс. рублей, пообещав ей компенсацию за некачественные лекарственные препараты.

Женщине позвонила неизвестная и представилась сотрудницей государственного учреждения, которое осуществляет выплаты компенсации за купленные лекарства, якобы признанные некачественными. Мошенница уверила, что компенсация будет выплачена, если женщина внесет страховую сумму, которую позже вернут. Тюменка перевела на счет неустановленного банка 109 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

"Полицейские настоятельно рекомендуют при любой попытке манипуляции, прекращать разговор с неизвестными и самостоятельно обращаться в ведомство или учреждение, где якобы обещают выплатить компенсацию. Процедура получения компенсации имеет совсем другой порядок выплат. В первую очередь, оформляется документально, а не дистанционно и не по телефону. Не надо сообщать свои банковские реквизиты неизвестным, а также не переводить денежные средства", — советуют в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.