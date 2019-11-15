В Тюмени осудили наркодилера, который хотел сбыть 5 кг наркотиков

Тюменский районный суд вынес приговор 41-летнему жителю Кемеровской области, который был признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

В июле 2019 года мужчина забрал из тайника в Московской области более 4,9 кг наркотического вещества для сбыта в Новосибирске. В Тюменском районе автомобиль под его управлением был остановлен сотрудниками ДПС. В салоне под сиденьем был обнаружен полимерный сверток с наркотиком. В багажнике в ведре из-под строительной смеси также нашли наркотики. Общий вес изъятого вещества составил более 4,9 кг.

Было возбуждено уголовное дело, суд назначил мужчине 12 лет колонии строгого режима.