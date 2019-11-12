Житель Ярково лишился полумиллиона рублей, решив быстро заработать

Житель села Ярково Тюменской области, поверивший в быстрый способ заработка благодаря вложениям, стал жертвой мошенников.

Мужчину заинтересовала реклама о моментальном увеличении дохода. Он оставил на сайте контакты, ему позвонил неизвестный и рассказал о схеме заработка.

Селянин скачал два приложения, у него появился личный кабинет. Для старта он положил на счет 11 тысяч рублей. Также он сообщил мошенникам номера банковских карт и трехзначные коды. Эта информация была нужна якобы для того, что ему могли начислять проценты от вложений.

На следующие сутки мужчина вернул себе 9 тысяч рублей, а потом заметил, что с его кредитной карты пропало 400 тысяч рублей. Мужчина позвонил представителю фирмы, ему сказали, что если он хочет вернуть деньги, то ему нужно вложить еще 249 тысяч рублей. Селянин оформил еще один кредит, перевел деньги, но вернуть их так и не смог. В итоге мужчина лишился более 640 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.