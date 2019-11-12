В Казанском районе в перевернувшемся автомобиле двое погибли и двое пострадали

Сегодня около пяти утра на автодороге между селами Огнево и Песчаное Казанского района съехал в кювет и перевернулся автомобиль "Лада" 12-й модели.
В ДТП два человека погибли — 43-летний мужчина и 49-летняя женщина, два пострадали — 28-летний мужчина и 34-летняя женщина.
"Предварительно, травмированные находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время устанавливается, кто из участников дорожно-транспортного происшествия находился за рулем автомобиля в момент аварии", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
В 2019 году при участии водителей в состоянии опьянения в Тюменской области произошло 182 дорожно-транспортных происшествия, в них погибли 40 и получили травмы 264 человека.
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