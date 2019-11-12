В Парфёнова сгорел жилой дом

Фото: группа "32 ОФПС по Тюменской области" / vk.com

В Тюмени пожар произошел в частном жилом доме по улице 3-й Избышевский переулок. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Сообщение о пожаре в заречной части города поступило в экстренные службы вчера в четвертом часу дня. В седьмом часу вечера пожар был полностью потушен, погибших и пострадавших нет.

По сообщению 32-го отряда ФПС по Тюменской области, в ликвидации пожара было задействовано 6 единиц спецтехники и 17 человек личного состава. Спасены соседние строения на сумму 3 млн рублей.