В Парфёнова сгорел жилой дом

В Тюмени пожар произошел в частном жилом доме по улице 3-й Избышевский переулок. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
Сообщение о пожаре в заречной части города поступило в экстренные службы вчера в четвертом часу дня. В седьмом часу вечера пожар был полностью потушен, погибших и пострадавших нет.
По сообщению 32-го отряда ФПС по Тюменской области, в ликвидации пожара было задействовано 6 единиц спецтехники и 17 человек личного состава. Спасены соседние строения на сумму 3 млн рублей.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru