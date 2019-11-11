В Тюмени прикрыли крупный подпольный цех по производству водки и коньяка

На улице Чекистов областного центра пресечена деятельность цеха по производству немаркированного алкоголя. Незаконный конвейер располагался в складском помещении.

На складе проживали и работали 26 граждан государств ближнего зарубежья. В промышленных масштабах они изготавливали водку десяти видов и коньяк семи наименований.

"Полицейскими обнаружено свыше 132 тысяч единиц готовой к реализации продукции, 19 тысяч литров этилового спирта в канистрах и около 10 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. По предварительной оценке, сумма изъятого немаркированного алкоголя превышает 35 миллионов рублей", — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Изъята полуавтоматическая производственная линия, транспорт и техника, используемая для погрузочно-разгрузочных работ. Возбуждено уголовное дело, установлены три предполагаемых организатора нелегального бизнеса. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.