В Тюмени рассмотрят дело у хищении у банка 19 млн рублей

В областном центре за мошенничество в особо крупном размере перед судом предстанут 33-летний местный житель и 30-летняя жительница Тюменского района. Сообщники, ранее работавшие в банковской сфере, в 2018 году похитили у одного из банков более 19 млн рублей.

Через интернет или среди знакомых они подыскивали людей, которые за деньги соглашались оформить на себя кредит и от которых они получали липовые трудовые договоры и справки о больших доходах.

По версии следствия, банк, не подозревая обмана, предоставлял подставным заемщикам потребительские кредиты на суммы от 1,5 до 3 млн рублей, большая часть из которых была похищена аферистами. Предъявляемая им статья (ч.4 ст. 159 УК РФ) предусматривает до десяти лет лишения свободы.