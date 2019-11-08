В Тюменском районе иномарка сбила двух подростков

12:00 08 ноября 2019
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ДТП с двумя несовершеннолетними пешеходами произошло вчера, 7 ноября, в восьмом часу вечера в селе Луговом Тюменского района.

На улице 60 лет Октября попутным автомобилем Hyundai Accent были сбиты подростки 16 и 14 лет. Ребята шли по краю проезжей части без световозвращающих элементов, сообщает Управление Госавтоинспекции по Тюменской области. Подростки получили ушибы и травмы.

Теги: дети , ДТП , пешеходы
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