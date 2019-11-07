В Тюмени ищут жертв мошенника, заключавшего липовые договоры на квартиры

Изображение: видео пресс-службы УМВД России по Тюменской области

Полицией задержан подозреваемый в мошенничестве с договорами долевого строительства квартир в Тюмени. Мужчина заведомо не планировал выполнять прописанные в договорах условия.

В 2013–2015 годах аферист предложил двум жителям областного центра заключить договоры долевого строительства и взял с них свыше 1,5 млн рублей. Также от своего знакомого он получил 1,5 млн рублей на приобретение строительных материалов, после чего скрылся в одной из республик Закавказья.

В октябре 2019 года мужчина вернулся в Тюмень, и был задержан тюменскими оперативниками. Возбуждены три уголовных дела по ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество".

Если вы пострадали от действий данного гражданина, обратитесь в полицию по телефонам: (3452) 291-061; 291-710; 291-066.