Тюменца судят за ДТП со сбитой школьницей

14:15 07 ноября 2019
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Фото: pixabay.com

В областном центре в суд направлено уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека, который на иномарке сбил подростка на пешеходном переходе. 

ДТП произошло вечером 17 августа 2019 года в районе дома №191 по улице Камчатской. Тюменец на Ford Focus сбил 14-летнюю девочку. Ей был причинен тяжкий вред здоровью.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Свою вину в ДТП молодой человек признал.

Теги: ДТП , пешеходы , суд
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