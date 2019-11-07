Тюменца судят за ДТП со сбитой школьницей

В областном центре в суд направлено уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека, который на иномарке сбил подростка на пешеходном переходе.

ДТП произошло вечером 17 августа 2019 года в районе дома №191 по улице Камчатской. Тюменец на Ford Focus сбил 14-летнюю девочку. Ей был причинен тяжкий вред здоровью.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Свою вину в ДТП молодой человек признал.