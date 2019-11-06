На трассе Тюмень — Омск столкнулись несколько машин

Массовое ДТП произошло вчера, 5 ноября, около девяти утра на 101-м километре трассы Тюмень — Омск.
Водитель автомобиль Datsun, который пошел на обгон, врезался в попутный Isuzu, уже выехавший на встречную полосу. После этого Datsun столкнулся с автомобилем Toyota, ехавшим в одном с ним направлении. От удара Toyota выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с "Ладой Калиной".
В результате ДТП водитель "Лады", 34-летний мужчина, водитель Toyota, мужчина 67 лет, и его 64-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу Заводоуковска, сообщает управление Госавтоинспекции по Тюменской области.
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