На трассе Тюмень — Омск столкнулись несколько машин

Фото: управление Госавтоинспекции по Тюменской области

Массовое ДТП произошло вчера, 5 ноября, около девяти утра на 101-м километре трассы Тюмень — Омск.

Водитель автомобиль Datsun, который пошел на обгон, врезался в попутный Isuzu, уже выехавший на встречную полосу. После этого Datsun столкнулся с автомобилем Toyota, ехавшим в одном с ним направлении. От удара Toyota выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с "Ладой Калиной".

В результате ДТП водитель "Лады", 34-летний мужчина, водитель Toyota, мужчина 67 лет, и его 64-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу Заводоуковска, сообщает управление Госавтоинспекции по Тюменской области.