В центре Тюмени иномарку отбросило на светофор

Авария произошла вчера, 5 ноября, на пересечении улицы Республики и улицы Семакова в третьем часу ночи. Там столкнулись Skoda Octavia и Volkswagen Polo.
"По предварительным данным, 41-летняя женщина, управлявшая автомобилем Skoda, не пропустила Volkswagen, двигавшийся по главной дороге, после чего Skoda отбросило на металлическое ограждение и светофорный объект", — сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.
В ДТП ссадины и ушибы получили пассажиры Volkswagen, 18-летняя девушка и 22-летний молодой человек.
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