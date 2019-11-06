В центре Тюмени иномарку отбросило на светофор

Фото: управление Госавтоинспекции Тюменской области

Авария произошла вчера, 5 ноября, на пересечении улицы Республики и улицы Семакова в третьем часу ночи. Там столкнулись Skoda Octavia и Volkswagen Polo.

"По предварительным данным, 41-летняя женщина, управлявшая автомобилем Skoda, не пропустила Volkswagen, двигавшийся по главной дороге, после чего Skoda отбросило на металлическое ограждение и светофорный объект", — сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.

В ДТП ссадины и ушибы получили пассажиры Volkswagen, 18-летняя девушка и 22-летний молодой человек.