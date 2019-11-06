В Тюмени на пешеходнике сбили школьницу

ДТП с пешеходом произошло вчера, 5 ноября, около девяти часов вечера на улице Судоремонтной областного центра.
На нерегулируемом пешеходном переходе автомобилем Hyundai Solaris была сбита 15-летняя девочка.
"По предварительным данным 61-летняя женщина, управлявшая Hyundai, не пропустила пешехода. В результате ДТП школьница получила травмы", — сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.
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