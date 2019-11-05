На улице Барнаульской женщину сбили на зебре

В Тюмени ДТП с пешеходом произошло вчера, 4 ноября, на улице Барнаульской, 38. На нерегулируемом пешеходном переходе автомобилем Hyundai Getz была сбита 56-летняя женщина.
По предварительным данным, 33-летняя водитель иномарки не пропустила пешехода, сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области. Пострадавшая получила множественные травмы.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru