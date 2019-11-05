На улице Барнаульской женщину сбили на зебре

В Тюмени ДТП с пешеходом произошло вчера, 4 ноября, на улице Барнаульской, 38. На нерегулируемом пешеходном переходе автомобилем Hyundai Getz была сбита 56-летняя женщина.

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