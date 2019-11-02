Отвлекся на телефон: тюменца судят за ДТП, в котором погиб 18-летний парень

В Тюмени перед судом предстанет 22-летний молодой человек, который совершил смертельное ДТП из-за своей неосмотрительности.

Авария произошла в четыре утра 14 августа 2019 года. Мужчина на Меrcedes-Benz на красный запрещающий сигнал светофора въехал на перекресток улиц Дружбы и Мельникайте, где столкнулся с Renault Logan. Находившийся в Renault 18-летний водитель получил серьезные повреждения головы, юноша умер в больнице на следующий день. В аварии также пострадали два пассажира Renault, у пассажира Меrcedes — легкий вред здоровью, у самого водителя — вред здоровью средней тяжести.

Как оказалось, за мгновение до аварии водитель Меrcedes-Benz отвлекся на сотовый телефон — хотел подключить зарядное устройство.

В отношении 22-летнего молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он признал свою вину в ДТП.