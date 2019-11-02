Тюменца осудили на 8,5 лет за намерение перекинуть наркотик в колонию

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 29-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
В апреле 2019 года в управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области поступила информация, что тюменец причастен к перекидам наркотиков в исправительную колонию №1. За ним было организовано наблюдение. Ночью 4 апреля молодого человека по дороге в колонию задержали сотрудники полиции и исправительного учреждения. У него нашли две металлические гайки, обмотанные скотчем, внутри которых были свертки с наркотиками общей массой более 17 граммов.
Суд назначил мужчине 8 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима.
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