В Тюмени убитого мужчину нашли у подъезда

В областном центре расследуется уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве знакомого.

По версии следствия, в ночь с 30 на 31 октября в подъезде дома по улице Пермякова между мужчинами произошел конфликт. Один из них ударил другого ножом в грудь. Раненный мужчина вышел из подъезда на улицу, упал и скончался. Убийца с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан, сообщает СУ СКР по Тюменской области. Расследование дела продолжается.