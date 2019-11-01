В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли двое тоболяков

10:00 01 ноября 2019
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Трагическое ДТП произошло вчера, 31 октября, на 180-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. В 19 часов там столкнулись "ВАЗ-21150" и Volvo.

"Водитель "ВАЗ-21150" не учел дорожные и метеорологические условия, а также техническое состояние своего транспортного средства, в результате чего не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение", — сообщает Госавтоинспекция Тобольска.

Водитель "ВАЗ", житель Тобольского района, и его пассажир, житель Тобольска, скончались на месте до прибытия скорой.

Теги: ДТП
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