В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли двое тоболяков

Трагическое ДТП произошло вчера, 31 октября, на 180-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. В 19 часов там столкнулись "ВАЗ-21150" и Volvo.

"Водитель "ВАЗ-21150" не учел дорожные и метеорологические условия, а также техническое состояние своего транспортного средства, в результате чего не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение", — сообщает Госавтоинспекция Тобольска.

Водитель "ВАЗ", житель Тобольского района, и его пассажир, житель Тобольска, скончались на месте до прибытия скорой.