Тюменец на год отправится в колонию за пьяную аварию

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор 25-летнему местному жителю за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек отправится в колонию-поселение.

Авария произошла 19 мая 2019 года на улице 50 лет Октября. Нетрезвый водитель на Mazda CX-5 совершил аварию, столкнувшись с Chevrolet Niva. Освидетельствование подтвердило, что находившийся за рулем Mazda водитель был пьян.

Мужчине было предъявлено обвинение по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ). Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нетрезвую езду, в 2017 году он был осужден к обязательным работам и на три года лишен права управления транспортом.

На этот раз суд назначил тюменцу 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, на три года он лишен права управления транспортом.