Водителям рекомендуют отложить дальние поездки из-за надвигающегося снегопада

Завтра, 31 октября, на юге Тюменской области, по прогнозу синоптиков, ожидается обильный снегопад. Наряды полка дорожно-патрульной службы и территориальных подразделений ГИБДД Тюменской области будут работать в усиленном режиме для предотвращения дорожных аварий.

"ГИБДД рекомендует автомобилистам, особенно с небольшим водительским стажем, воздержаться от дальних поездок до окончания снегопада, а также учитывать плохую видимость и дорожные условия при выборе скоростного режима", — комментируют в управлении Госавтоинспекции Тюменской области.