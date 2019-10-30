Водителям рекомендуют отложить дальние поездки из-за надвигающегося снегопада

17:32 30 октября 2019
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Завтра, 31 октября, на юге Тюменской области, по прогнозу синоптиков, ожидается обильный снегопад. Наряды полка дорожно-патрульной службы и территориальных подразделений ГИБДД Тюменской области будут работать в усиленном режиме для предотвращения дорожных аварий.

"ГИБДД рекомендует автомобилистам, особенно с небольшим водительским стажем, воздержаться от дальних поездок до окончания снегопада, а также учитывать плохую видимость и дорожные условия при выборе скоростного режима", — комментируют в управлении Госавтоинспекции Тюменской области.

Теги: водители , ДТП , снегопад
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