В Тюмени ищут очевидцев двух наездов на пешеходов

Двое водителей разыскиваются после аварий с пешеходами в областном центре.

Первая произошла вчера, 29 октября, на улице Мельникайте, 135Б. Двигаясь задним ходом, неустановленный автомобиль сбил 86-летнюю женщину.

"По предварительным данным, водитель увез бабушку к ней домой и уехал. Позже она обратилась в больницу, где были диагностированы травмы ребер и ушиб спины", — сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.

Второе ДТП произошло вчера около 18:00 на улице Демьяна Бедного. На нерегулируемом пешеходном переходе была сбита 11-летняя школьница.

"По предварительным данным, водитель не пропустил пешехода, после чего привел ее домой. Позже родственники с ребенком обратились в больницу. Девочка получила травмы. Водитель уехал, теперь он разыскивается", — рассказывают в управлении Госавтоинспекции Тюменской области.

Очевидцев этих ДТП просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 29-14-88, 8-9222-63-31-33.