В Омутинском районе на трассе погиб пешеход

Трагическое ДТП произошло вчера вечером, 29 октября, на 4-м километре автодороги Омутинское — Юргинское в Омутинском районе.
Автомобилем MAN был сбит 58-летний мужчина, который шел по проезжей части в попутном направлении.
"Пешеход находился на проезжей части на неосвещенном участке дороге без световозвращающих элементов. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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