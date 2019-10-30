В Омутинском районе на трассе погиб пешеход

13:20 30 октября 2019
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Трагическое ДТП произошло вчера вечером, 29 октября, на 4-м километре автодороги Омутинское — Юргинское в Омутинском районе. 

Автомобилем MAN был сбит 58-летний мужчина, который шел по проезжей части в попутном направлении.

"Пешеход находился на проезжей части на неосвещенном участке дороге без световозвращающих элементов. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ДТП , пешеходы
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