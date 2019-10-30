Мошенники выманили у жительницы Ишимского района 200 тысяч рублей

Жертвой телефонных аферистов стала пожилая женщина.

На домашний телефон пенсионерки позвонил неизвестный и, представившись сотрудником полиции, сообщил, что ее сын стал виновником аварии. Он убедил ее, что если она заплатит, то ответственности можно избежать.

"Несмотря на то, что пенсионерка знала о подобной схеме мошенничества, она поверила злоумышленнику. В итоге женщина через терминал банка перечислила на указанный злоумышленником номер телефона 200 тысяч рублей", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело, полиция пытается установить личность злоумышленника.