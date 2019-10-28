В Тюмени задержали 18-летнего юношу, с ножом напавшего на продуктовый

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Неделю назад разбойное нападение в Тюмени было совершено в продуктовом магазине на улице Паровозной. Злоумышленник с кухонным ножом подошел к продавцу и, угрожая расправой, похитил более 20 тыс. рублей.

"Фигурант тщательно продумал алгоритм действий, вывернул наизнанку куртку, надел резиновые перчатки, капроновые колготки на голову", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Накануне подозреваемый в нападении был задержан. Им оказался ранее судимый 18-летний тюменец. На сотовом телефоне у него нашли видеозапись, на которой он демонстрирует украденные деньги. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".