В Тюменской области с июня ищут пропавшего Владимира Логунова

Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Тюменской области продолжаются поиски 36-летнего Владимира Логунова, без вести пропавшего в Ярковском районе.

В ночь с 4 на 5 июня 2019 года мужчина ушел из жилого вагончика в лесном массиве вблизи деревни Бигила, и до сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45 лет, рост около 190 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, борода, усы. Владимир был одет в спортивное трико, майку и черные резиновые тапочки.

Всех, кому что-либо известно, просят обратиться в Тюменский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Тюменской области по телефонам: 8 (3452) 30-22-52, 8(34531) 25-4-93), 02.