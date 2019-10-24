В Тюменской области с июня ищут пропавшего Владимира Логунова

В Тюменской области продолжаются поиски 36-летнего Владимира Логунова, без вести пропавшего в Ярковском районе.
В ночь с 4 на 5 июня 2019 года мужчина ушел из жилого вагончика в лесном массиве вблизи деревни Бигила, и до сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 45 лет, рост около 190 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, борода, усы. Владимир был одет в спортивное трико, майку и черные резиновые тапочки.
Всех, кому что-либо известно, просят обратиться в Тюменский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Тюменской области по телефонам: 8 (3452) 30-22-52, 8(34531) 25-4-93), 02.
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