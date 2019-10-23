В Тюмени условный срок на реальный заменили водителю, сбившему пешехода на красный

В Тюменском областном суде изменен приговор 42-летнему местному жителю, который, находясь за рулем, выехал на зебру на запрещающий сигнал светофора и сбил мужчину.

ДТП произошло в областном центре 17 августа 2018 года у дома №188 по улице Широтной. Водитель управлял автомобилем Ford Focus в нетрезвом состоянии. Сбитому пешеходу был причинен тяжкий вред здоровью в виде закрытого перелома правого бедра. До этого чуть больше, чем за месяц, водитель был трижды пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

5 сентября 2019 года Ленинский районный суд Тюмени признал его виновным по ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ему было назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, на 3 года он был лишен права управления транспортом.

Прокуратура города не согласилась с условной мерой наказания и внесла апелляционное представление. Накануне судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда изменила приговор районного суда и назначила мужчине 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На три года тюменец лишен права управления транспортом.