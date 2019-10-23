На Московском тракте пьяный водитель врезался в ограждение

В Тюмени ДТП произошло вчера, 22 октября, около десяти часов вечера на улице Московский тракт, 161/1. Там автомобиль Daewoo Nexia въехал в металлическое ограждение дороги.

"По предварительным данным, водитель иномарки, мужчина 47 лет, находясь в алкогольном опьянении, превысил установленную скорость движения", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Водитель и 34-летний мужчина, его пассажир, получили травмы в виде ушибов и ссадин.