На тюменской трассе ДТП устроил пьяный водитель, трижды лишавшийся прав

13:25 23 октября 2019
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Дорожная авария произошла вчера, 22 октября, в Голышмановском районе. На 192-м километре трассы Тюмень — Омск автомобиль Honda Civic  превысил безопасную скорость и въехал в остановившейся автомобиль Geely CK, водитель которого собирался повернуть налево.  В ДТП две пассажирки Geely и пассажир Honda получили ушибы и ссадины.

"По предварительным данным, 32-летний водитель Honda Civic не имеющий права управления транспортными средствами, находился в состоянии алкогольного опьянения. В 2016, 2018 и 2019 годах мужчина задерживался за пьяную езду на автомобиле", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ДТП , пьяные водители
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