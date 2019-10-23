На тюменской трассе ДТП устроил пьяный водитель, трижды лишавшийся прав

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Дорожная авария произошла вчера, 22 октября, в Голышмановском районе. На 192-м километре трассы Тюмень — Омск автомобиль Honda Civic превысил безопасную скорость и въехал в остановившейся автомобиль Geely CK, водитель которого собирался повернуть налево. В ДТП две пассажирки Geely и пассажир Honda получили ушибы и ссадины.

"По предварительным данным, 32-летний водитель Honda Civic не имеющий права управления транспортными средствами, находился в состоянии алкогольного опьянения. В 2016, 2018 и 2019 годах мужчина задерживался за пьяную езду на автомобиле", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.