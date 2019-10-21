В Тюмени таксиста судят за ДТП с 6-летним пешеходом на "зебре"

В областном центре перед судом предстанет водитель такси, который обвиняется по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Молодой человек сбил ребенка, когда подвозил клиентов.

20-летний студент принимал заказы на перевозку пассажиров через мобильное приложение "Яндекс". 25 августа 2019 года он вез клиентов на арендованном Hyundai Solaris, на котором были установлены шины разных размеров и моделей, при этом шины были ошипованные и неошипованные.

"Водитель вел автомобиль со скоростью, не обеспечивавшей контроль за движением транспортного средства, в результате чего на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 32/3 по улице Широтной сбил 6-летнего мальчика, который с мамой по "зебре" переходил дорогу", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Ребенку был причинен тяжкий вред здоровью в виде закрытой черепно-мозговой травмы с переломом височной кости и ушиба головного мозга тяжелой степени. Водитель такси свою вину в ДТП признал.