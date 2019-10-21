На тюменской трассе водитель иномарки въехал в стоящий грузовик и погиб

Смертельное ДТП произошло в минувшую субботу, 19 октября, на 5-м километре автодороги Тобольск — Нефтехимический комбинат.

Мужчина на автомобиле Subaru допустил наезд на стоявшую на левой полосе машину Howo (знак аварийной остановки был выставлен, аварийная световая сигнализация также была включена). По предварительным данным, водитель Subaru не учел скорость и видимость в направлении движения и не успел затормозить.

34-летний водитель Subaru от полученных травм скончался на месте, пассажир легковушки 1988 года рождения был госпитализирован с травмами, сообщает Госавтоинспекция Тобольска.