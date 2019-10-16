В Тюмени раскрыли жестокое убийство 29-летней давности

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В областном центре двум местным жителям предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в 1990 году в районе железнодорожного вокзала.

По версии следствия, 38-летний мужчина был убит в один из дней с 29 сентября по 7 октября. Злоумышленники приметили его среди пассажиров на станции Тюмень. Мужчине предложили выпить и завели его в подвальное помещение строившегося у вокзала многоэтажного дома.

Там злоумышленники избили жертву деревянным бруском и металлической трубой, а потом один из них несколько раз ранил мужчину ножом в сердце. Он скончался, после чего нападавшие, завладев его имуществом, скрылись.

"Правоохранительными органами в 1990 году было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."а" ч.2 ст.102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корыстных побуждений). Раскрыть преступление по горячим следам не оказалось возможным, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Следователи регионального СК России и сотрудники отдела розыска преступлений общеуголовной направленности УУР УМВД России по Тюменской области спустя 29 лет установили лиц, причастных к преступлению.

"Была установлена возможная причастность гражданина 1964 года рождения, отбывающего наказание в исправительной колонии. В результате информация подтвердилась: мужчина сознался и назвал своих подельников. Часть участников группы в силу возраста и вредных привычек умерли, а двое 1962 года рождения проживали на территории областного центра и Тюменского района. По оперативным данным, эти лица являлись участниками группы, которая занималась вымогательством, грабежами и разбойными нападениями в отношении вахтовиков, прибывающих на вокзал с севера Тюменской области", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

У полицейских есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям. Если вы обладаете значимой для полиции информацией, сообщите по телефонам: 02 (стационарный) или 102 (мобильный).