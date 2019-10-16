В колонию отправится жительница Ишима за нетрезвое ДТП с пешеходом

Ишимский городской суд вынес приговор 26-летней местной жительнице: будучи пьяной, она на автомобиле сбила пешехода.

ДТП произошло в апреле 2019 года. На улице Калинина нетрезвая девушка на "ВАЗ-21104" сбила женщину-пешехода на обочине и скрылась с места аварии. Женщине был причинен тяжкий вред здоровью. Как оказалось, в марте того же года водитель "ВАЗ" была оштрафована на 30 тыс. рублей и лишена водительских прав на полтора года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Суд назначил нарушительнице правил 2 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, на 2 года 6 месяцев она лишена права управления транспортом.