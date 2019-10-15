Тюменец устроил ДТП, чтобы отомстить

13:20 15 октября 2019
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Фото: pixabay.com

В дежурную часть МО МВД России "Голышмановский" обратился житель Тюмени, у которого неизвестный повредил машину. Ущерб составил порядка 130 тысяч рублей. Вскоре был задержан подозреваемый — 46-летний местный житель.

"Мужчина на почве личных неприязненных отношений несколько раз на своем транспорте въехал в авто потерпевшего и скрылся с места происшествия", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Теги: ДТП
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