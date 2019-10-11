На Московском тракте нетрезвый водитель налетел на ограждение

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени ДТП произошло вчера около десяти вечера на улице Московский тракт, 161/1. Автомобиль Daewoo Nexia въехал в металлическое ограждение дороги.

"По предварительным данным, водитель Daewoo, мужчина 47 лет, находясь в алкогольном опьянении, превысил установленную скорость движения", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В ДТП водитель и его пассажир, 34-летний мужчина, получили травмы в виде ушибов и ссадин.