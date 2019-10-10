В трех районах Тюменской области зафиксированы лесные пожары

За минувшие сутки в Сорокинском, Сладковском и Вагайском районе Тюменской области было обнаружено три лесных пожара. В первых двух случаях возгорания ликвидированы, в Вагайском районе ведутся работы по ликвидации пожара.

По сообщению департамента лесного комплекса Тюменской области, причина возникновения пожаров в Сладковском и Вагайском районах — неосторожное обращение с огнем со стороны местного населения. В Сорокинском районе возгорание возникло вследствие перехода огня с земель иных категорий.

Жителям региона напоминают, что неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00, 8 (3452) 32-41-71, 62-42-23, через мобильное приложение "Берегите лес", по короткому номеру 112. Также можно сообщить о лесном пожаре, отправив СМС на короткий номер 5115.