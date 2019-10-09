В Тюменском районе задержали подозреваемых в незаконной врезке в нефтепровод

Несанкционированную врезку на нефтепроводе "Тюмень — Юргамыш" обнаружили сотрудники полиции. С поличным были задержаны трое граждан, к этому причастных.

"У данных лиц изъяты автотранспорт, а также специальные приспособления и оборудование, емкости и дизельное топливо в объеме 800 литров. В ходе дальнейшей работы в одном из гаражных кооперативов областного центра установлено и место хранения похищенного топлива", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

По факту несанкционированной врезки и кражи дизельного топлива возбуждено три уголовных дела, расследование продолжается.