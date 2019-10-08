Тюменца будут судить за ДТП, в котором серьезно травмировалась 11-летняя девочка

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении водителя, спровоцировавшего ДТП, в котором пострадала школьница.

Дорожная авария произошла 29 июня 2019 года в районе автозаправочной станции на улице Барнаульской. Мужчина на автомобиле "ВАЗ" врезался в Nissan Almera, который остановился на красный сигнал светофора. После столкновения обе машины отбросило на бетонное ограждение, разделявшее полосы движения.

В ДТП тяжкий вред здоровью получила 11-летняя пассажирка Nissan. Девочка была на заднем сидении.

Водитель "ВАЗ", 47-летний ранее судимый тюменец, обвиняется по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Мужчина свою вину в ДТП признал.