В Тюмени подросток на "Ладе" сбил 13-летнего пешехода

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В минувшую субботу, 5 октября, серьезное ДТП произошло на на регулируемом пешеходном переходе на улице Широтной, 199. Автомобилем "ВАЗ-21099" был сбит 13-летний мальчик, переходивший проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, водитель с места ДТП скрылся. По предварительным сведениям, автомобилем управлял 16-летний подросток, машина задержана. Обстоятельства выясняются.

Сбитый мальчик был госпитализирован с тяжелыми повреждениями.