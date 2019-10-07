В Тюмени подросток на "Ладе" сбил 13-летнего пешехода

17:30 07 октября 2019
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В минувшую субботу, 5 октября, серьезное ДТП произошло на на регулируемом пешеходном переходе на улице Широтной, 199. Автомобилем "ВАЗ-21099" был сбит 13-летний мальчик, переходивший проезжую часть на зеленый сигнал светофора. 

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, водитель с места ДТП скрылся. По предварительным сведениям, автомобилем управлял 16-летний подросток, машина задержана. Обстоятельства выясняются.

Сбитый мальчик был госпитализирован с тяжелыми повреждениями.

Теги: ДТП , подростки
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