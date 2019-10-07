В Тюмени подросток на "Ладе" сбил 13-летнего пешехода

В минувшую субботу, 5 октября, серьезное ДТП произошло на на регулируемом пешеходном переходе на улице Широтной, 199. Автомобилем "ВАЗ-21099" был сбит 13-летний мальчик, переходивший проезжую часть на зеленый сигнал светофора.
Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, водитель с места ДТП скрылся. По предварительным сведениям, автомобилем управлял 16-летний подросток, машина задержана. Обстоятельства выясняются.
Сбитый мальчик был госпитализирован с тяжелыми повреждениями.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru