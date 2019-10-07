На улице Пермякова 15-летняя девочка на Honda спровоцировала ДТП

15:40 07 октября 2019
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени в минувшую субботу, 5 октября, ДТП с тремя автомобилями произошло в полдень на улице Пермякова, 75. Там столкнулись Honda, Admiral и Infiniti.

По предварительным данным, машиной Honda управляла 15-летняя девочка, не имеющая водительского удостоверения. Она нарушила правила проезда перекрестка. По предварительной информации, девочка взяла автомобиль родителей, пока они были в отъезде. 

"В результате ДТП пассажиры автомобиля Infiniti, 33-летняя женщина и ее 3-летний сын получили телесные повреждения", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ДТП , подростки
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