На улице Пермякова 15-летняя девочка на Honda спровоцировала ДТП

В Тюмени в минувшую субботу, 5 октября, ДТП с тремя автомобилями произошло в полдень на улице Пермякова, 75. Там столкнулись Honda, Admiral и Infiniti.
По предварительным данным, машиной Honda управляла 15-летняя девочка, не имеющая водительского удостоверения. Она нарушила правила проезда перекрестка. По предварительной информации, девочка взяла автомобиль родителей, пока они были в отъезде.
"В результате ДТП пассажиры автомобиля Infiniti, 33-летняя женщина и ее 3-летний сын получили телесные повреждения", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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