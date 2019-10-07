У тюменского дачника затянуло ногу в мотоблок

Серьезную травму получил 73-летний тюменец у себя на даче. Когда мужчина вспахивал землю, его левую ногу затянуло в мотоблок.

У пенсионера оказались сломаны кости голени в двух местах. Прибежавшие на помощь родственники сделали "скрутку" на бедре, чтобы остановить кровотечение.

Прибывшая на место спустя 20 минут бригада скорой помощи провела иммобилизацию травмированной ноги, восполнила кровопотерю и доставила мужчину в больницу, где врачи выполнили сопоставление костных отломков. Сейчас тюменец получает лечение в стационаре, сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".