На улице Республики на пожаре пострадали двое

11:00 07 октября 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени сегодня в два часа ночи, 7 октября, произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Республики. Возгорание произошло на седьмом этаже.

"Пожарным удалось спасти 2 человек и эвакуировать 21-го жителя многоэтажного дома. Двое пострадавших были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи", — сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Площадь повреждения составила пять квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении, ущерб устанавливается.

Теги: пожар
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