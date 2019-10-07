На улице Республики на пожаре пострадали двое

В Тюмени сегодня в два часа ночи, 7 октября, произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Республики. Возгорание произошло на седьмом этаже.
"Пожарным удалось спасти 2 человек и эвакуировать 21-го жителя многоэтажного дома. Двое пострадавших были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи", — сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.
Площадь повреждения составила пять квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении, ущерб устанавливается.
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