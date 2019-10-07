Тюменец перевел мошенникам миллион

В Тюменском районе мошенники выманили у мужчины все сбережения.

Тюменцу позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал ему, что мошенники взломали базу данных, похитили информацию о счетах клиентов и теперь могут завладеть деньгами на карте. Мужчина не поверил звонившему и прекратил разговор.

На следующий день тюменцу снова позвонили. Звонивший представился сотрудником одной из силовых структур. Он сказал, что информация о взломе базы данных достоверна, и некоторые клиенты банка лишились денег. Мужчине посоветовали перевести все деньги на другую карту.

Вскоре тюменцу снова позвонил "сотрудник банка". Он сказал, что поможет ему обезопасить накопления. Мужчина последовал указаниям и перевел около миллиона рублей на названный счет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".