В Тюмени фармацевта под наркотиками задержали за продажу кокаина

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении организатора наркогруппировки и пяти его сообщников.
В 2018 году молодой человек, имеющий высшее фармацевтическое образование, создал интернет-магазин и организованную группу для сбыта на территории Тюменской области и ХМАО — Югры наркотиков и психотропных веществ.
В состав группы в разное время вошли пять его знакомых, среди них сокурсник и армейский сослуживец из Московской области. Наркотики приобретались через тайники в Московской области, Новосибирске и Тюмени.
Спустя полгода организатор группировки был задержан, при этом мужчина был в состоянии наркотического опьянения. После были задержаны его сообщники.
Всего из незаконного оборота по данному делу было изъято почти полкилограмма различных наркотиков и психотропных веществ, среди них кокаин, героин, гашиш и другие вещества.
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