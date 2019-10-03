В Тюменской области мужчина похитил бывшую сожительницу и надругался над ней

В Тюменской области 27-летний мужчина обвиняется в похищении и насильственных действиях в отношении своей бывшей возлюбленной. При этом он угрожал женщине убийством.

3 сентября 2019 года возле торгового центра мужчина встретил свою бывшую сожительницу. Он несколько раз ударил ее кулаком по лицу, подтащил к автомобилю, посадил в салон и увез за город. Там, в доме, мужчина угрожал ей ножом, потом поднес столовую вилку к шее женщины и пригрозил, что убьет. После этого он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Утром следующего дня, когда мужчина уснул, женщина позвонила в правоохранительные органы и рассказала о случившемся.

Злоумышленник был задержан, возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СКР по Тюменской области.