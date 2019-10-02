В Тюмени судят водителя манипулятора, обрушившего надземный переход

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении водителя, из-за действий которого обрушился надземный переход на 21-м км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.

Днем 17 мая 2019 года молодой человек принял заказ на перевозку вагона-бытовки из села Каскара в Тюмень. Вагон был погружен на автомобиль Daewoo Novus с установленной на нем стрелой манипулятора. При этом стрела полностью не опустилась, а легла на вагон под небольшим углом вверх. Проезжая под модульным пешеходным переходом, водитель зацепил стрелой манипулятора переход, в результате чего он обрушился. Размер ущерба, причиненного Федеральному управлению автомобильных дорог "Урал", составил более 5 млн рублей.

Водитель обвиняется по ст.168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности).