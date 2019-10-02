В Тюмени ищут очевидцев ДТП на парковке у ТЦ "Лента"

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с маленьким пешеходом произошло в Тюмени вчера, 1 октября, у ТЦ "Лента" на улице Мельникайте. В час дня на территории парковки автомобиль, двигаясь задним ходом, задел двухлетнюю девочку.

"Дедушка вместе с внучкой ушел с места ДТП, позже родственники с ребенком обратились в больницу. Малышка получила телесные повреждения", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Водитель тоже уехал с места ДТП, его разыскивают. Очевидцев инцидента просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 29-14-88, 89222633133.