На тюменской трассе в ДТП пострадал 11-летний мальчик на мопеде

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с подростком произошло вчера, 1 октября, в Ярковском районе. На 71-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в восемь вечера столкнулись автомобиль Toyota и мопед.

По предварительным сведениям, автомобиль наехал на мопед, который двигался в попутном с ним направлении. Габаритные огни на мопеде не горели, им управлял 11-летний мальчик. Ребенок получил тяжелую травму ноги, его доставили в больницу в Тюмень. Водитель иномарки, 61-летняя жительница Тобольска, получила ушиб.

"Сотрудники ГИБДД выясняют, как ребенок в вечернее время один оказался на федеральной трассе", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.