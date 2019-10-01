В Тюмени расследовали дело о гибели предпринимателя, убитого лопатой на даче

Фото: СУ СКР по Тюменской области

Окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Тюмени, которого убил знакомого бизнесмена и закопал его тело в лесу.

В апреле 2017 года 44-летний предприниматель приехал к нему домой в садоводческое общество на Велижанском тракте. Между мужчинами завязался конфликт. Предприниматель толкнул знакомого, а тот взял штыковую лопату и ударил бизнесмена по голове. От удара мужчина погиб. Тюменец, осознав, что убил знакомого, решил замести следы преступления. Он оттащил тело в лесополосу за дачным участком и закопал его там. После этого, по сообщению СУ СКР по Тюменской области, он украл имущество погибшего на общую сумму 1,8 млн рублей.

С заявлением о пропаже предпринимателя в полицию обратились не сразу. Лишь летом 2018 года это сделал его племянник, живущий в другом городе. Он приехал в Тюмень, но родственника так и не нашел.

Убийца был установлен и задержан. Он дал признательные показания и указал место захоронения. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и нескольких преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража). В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вскоре дело рассмотрит суд.