В Тюмени водителя фургона судят за ДТП на пешеходнике

Калининский районный суд Тюмени рассмотрит уголовное дело в отношении водителя фургона, который наехал на пожилую женщину. Пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу.

ДТП произошло 9 августа 2019 года на улице Червишевский тракт, 3а. Мужчина на грузовом фургоне не заметил смену сигнала светофора и на красный въехал на переход, где сбил 73-летнюю женщину. Пенсионерке был причинен тяжкий вред здоровью.

34-летний тюменец обвиняется ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Свою вину в ДТП она признал.